Roma 13 dic. (LaPresse) – Si è chiuso in nottata dopo diverse riunioni l’accordo nel centrodestra – con il sigillo di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani – che candiderà Simonetta Matone alle suppletive nel seggio di Roma 1, vacante dopo l’elezione di Roberto Gualtieri a sindaco della capitale. È quanto apprende LaPresse da fonti della coalizione. Matone, già in corsa per il Campidoglio per la Lega al fianco di Enrico Michetti, sfiderà quindi Cecilia D’Elia, schierata dal Partito democratico.

