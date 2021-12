Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Come ha detto anche il sottosegretario Sasso non sembra che ci siano ragioni particolari per anticipare o prolungare le vacanze natalizie e per una dad generalizzata”. Lo dichiara Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. “Tra l’altro la campagna di prenotazioni per la somministrazione del vaccino agli infra-dodicenni, a quanto leggo, pare stia andando molto bene con un gran numero di prenotazioni. Aspettiamo quindi, con fiducia, dati certi. Solo la vaccinazione ci potrà mettere al riparo da ogni rischio: siamo tra i paesi fortunati che hanno accesso facile e gratuito, sarebbe un errore non approfittarne”, aggiunge.

