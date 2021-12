Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Lo sa anche Berlusconi: non bastano i voti del centrodestra eleggerlo al Colle. Serviranno dei voti del Pd o del M5S ed è anche possibile. La volata non è ancora entrata nel vivo “. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla presentazione del libro di Vincenzo Spadafora ‘Senza riserve’, insieme a Dario Franceschini. In sala a che i ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio.

