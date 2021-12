Milano, 13 dic. (LaPresse) – Truppe israeliane hanno condotto un raid per un arresto nella città di Nablus in Cisgiordania durante la notte di domenica e hanno aperto il fuoco, sparando a un uomo palestinese che, secondo quanto riporta il Times of Israel, faceva parte di un gruppo che lanciava ordigni esplosivi contro i soldati. Lo hanno riferito i militari. Funzionari palestinesi hanno detto che l’uomo è morto per le ferite riportate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata