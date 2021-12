Roma, 13 dic. (LaPresse) – “La coesione è un grande obiettivo della Repubblica e, in questo momento, deve essere ancor più il metodo di lavoro, di collaborazione leale e costruttiva, di partecipazione al bene comune, come chiedono i nostri concittadini”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Presidente dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, Marco Bussoni. “Nelle strategie e nelle missioni del Pnrr i piccoli Comuni, le aree rurali, i territori montani potranno e dovranno contribuire con idee ed esperienze, concorrere al raggiungimento degli obiettivi”, dice ancora Mattarella nel messaggio all’Unci, dicendosi certo che “i lavori della vostra Assemblea andranno in questa direzione ed è con questo spirito che formulo a tutti i partecipanti gli auguri più cordiali”.

