Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Ringrazio il presidente Bonomi per l’invito al confronto che mai come in questo momento è necessario e a cui non mi sono mai sottratta. Lo dimostrano le decine di eventi Confindustriali a cui ho partecipato e a cui continuo a partecipare con piacere da quando sono al Mise e le misure che ho portato avanti insieme al Ministro Patuanelli e a cui ho lavorato direttamente, tra cui il fondo Ets per gli energivori”. Lo dichiara la vice ministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, rispondendo al presidente di Confindustria. “Non lo dico solo da vice ministro o da vicepresidente del M5S, che, nel suo nuovo corso, vuole essere un punto di riferimento per le imprese: lo dico da donna di azienda con 30 anni di vita professionale internazionale alle spalle – continua -. Sono disponibile al confronto in ogni sede e modalità si riterrà opportuna, certa che il dialogo e il confronto – e non l’ideologia che non mi appartiene – sappiano farci incontrare”.

