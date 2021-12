Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Nessuna accelerazione” verso un nuovo incontro tra Governo e sindacati. L’appuntamento, secondo quanto si apprende, non avverrà prima dello sciopero generale, fissato per giovedì 16. Dopo, come annunciato, si aprirà il tavolo sulla riforma delle pensioni.

