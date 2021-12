Roma, 13 dic. (LaPresse) – “Faccio fatica a immaginare Draghi che a inizio febbraio non sia né a palazzo Chigi né al Quirinale. Quello sarebbe un problema. Questa equazione si risolve quando Draghi dirà qualcosa. Credo sia difficile non stia da nessuna parte”. Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti intervenendo alla presentazione del libro di Vincenzo Spadafora ‘Senza riserve’, insieme a Dario Franceschini. In sala anche i ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio.

