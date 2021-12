Roma, 13 dic. (LaPresse) – Perseguire “gli obiettivi di sostenibilita economica per ottenere un prodotto competitivo sul mercato, per qualità e per costo, che consenta di raggiungere i livelli di crescita produttiva prevista in 8 milioni di tonnellate al 2025”. Questo un pezzo delle Linee guida del nuovo Piano industriale per l’ex Ilva illustrato dai vertici dell’azienda al tavolo al ministero dello Sviluppo economico. Entro il 2025 – spiega una nota del Mise – “gli investimenti in tecnologie innovative, alcuni già avviati, consentiranno già una riduzione di circa il 40% di CO2 e del 30% delle polveri sottili”.

