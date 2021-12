Venezia, 13 dic. (LaPresse) – “Siamo appesi al dato di occupazione dell’area medica, e penso che il bollettino di venerdì sarà da zona gialla. Non dico che dobbiamo diventare zona gialla, ma di questo passo, il Veneto sarà in giallo da lunedì”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nel punto stampa sull’andamento della pandemia. “Siamo in una tipica fase acuta e non vi è sentore di una inversione di tendenza”, ha affermato.

