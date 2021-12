Roma, 13 dic. (LaPresse) – Il Governo sarebbe pronto a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo. La decisione potrebbe approdare già domani sul tavolo del Cdm, chiamato a varare un nuovo decreto per estendere la cornice normativa all’interno della quale dichiarare lo stato di eccezione per contrastare la pandemia. L’ipotesi sarebbe quella di estendere la validità del decreto in questione fino a giugno 2022.

