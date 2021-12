Milano, 13 dic. (LaPresse) – Nessun militare coinvolto nel raid americano con droni a Kabul in cui morirono 10 civili, tra cui sette bambini, verrà punito. Lo riferisce il New York Times citando un alto funzionario del Pentagono. Il Pentagono ha riconosciuto a settembre che il raid prima del ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan è stato un tragico errore, dopo aver inizialmente affermato che era necessario per prevenire un attacco dello Stato islamico alle truppe. Una successiva indagine ad alto livello sull’episodio non ha riscontrato violazioni della legge, il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin ha quindi lasciato l’ultima parola su eventuali azioni amministrative, come richiami o retrocessioni, a due comandanti di alto livello: il generale Kenneth F. McKenzie Jr., capo del Comando centrale dell’esercito, e il generale Richard D. Clarke, capo del Comando operazioni speciali. Entrambi non hanno trovato motivi per punire nessuno dei militari coinvolti nell’episodio, ha detto il funzionario del Pentagono, e Austin ha accolto le loro raccomandazioni.

