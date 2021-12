Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Se sono a casa è grazie a tutti voi, adesso sto proprio bene”. Così Patrick Zaki a ‘Che Tempo che Fa’ su Rai3. “Mi sembra di essere in un sogno – aggiunge – quando sono stato in grado di guardare la strada, uscire dalla stazione, quando mi hanno tolto le manette…ero molto confuso. Quando siamo saliti in macchina mi sono detto ‘ma cosa sta succedendo? ma davvero mi hanno lasciato libero?”.

