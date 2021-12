Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Per me è davvero un grandissimo onore essere citato da una persona come Liliana Segre, che ha una visione incredibile. Avrò il grandissimo piacere se potrò di incontrarla. E’ stata di grande ispirazione. Grazie ancora per ciò che ha fatto e detto su di me”. Così Patrick Zaki a ‘Che Tempo che Fa’ su Rai3.

