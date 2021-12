Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Le tensioni in Ucraina siano risolte con un serio dialogo internazionale e non con le armi. Le armi non sono la strada. Che questo Natale del signore porti all’Ucraina la pace”. Così Papa Francesco dopo l’Angelus recitato a piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata