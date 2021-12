Liverpool (Regno Unito), 12 dic. (LaPresse/AP) – La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha affermato che “le maggiori potenze economiche del mondo sono unite” nell’avvertire la Russia che un’invasione dell’Ucraina avrebbe conseguenze “enormi”. “Siamo stati chiari sul fatto che qualsiasi incursione della Russia in Ucraina avrebbe enormi conseguenze per le quali ci sarebbe un grave costo”, ha detto Truss in conferenza stampa nell’ultimo giorno della ministeriale Esteri e Sviluppo G7 in corso a Liverpool.

