Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Nella prossima elezione del presidente della Repubblica il centrodestra ha i numeri per essere determinante. Vogliamo un capo dello Stato che faccia gli interessi della nazione e non del Pd. Non accetteremo compromessi, al Quirinale vogliamo un patriota. Dobbiamo batterci per conservare e difendere la nostra sovranità nazionale”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, sul palco di ‘Atreju’ per le conclusioni della manifestazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata