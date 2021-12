Milano, 12 dic. (LaPresse) – Una lista di indirizzi e numeri di telefoni di tutti i ministri. È quanto starebbe preparando un gruppo no vax che in chat su Telegram ha chiesto agli utenti di “cercare gli indirizzi e i numeri di telefono” delle “mer*e criminali fasciste dittatoriali”, come vengono definiti i titolari dei dicasteri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata