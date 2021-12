Roma, 12 dic. (LaPresse) – Il rinvio delle cartelle esattoriali in arrivo nei primi mesi del 2022 per Forza Italia “è un tema dirimente”. E’ quanto rimarcano fonti azzurre dopo le parole del viceministro Laura Castelli. Prosegue quindi il pressing di Fi che attende una risposta dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, alle richieste avanzate. La misura per il partito deve entrare nella manovra che si sta discutendo in Senato, altrimenti – ribadiscono le stesse fonti – sarà difficile sostenerla.

