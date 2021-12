Milano, 12 dic. (LaPresse) – “Dopo la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci ha espresso vicinanza, ci sentiamo meno soli, il suo pensiero per noi ci rende ancora più consapevoli che non siamo soli”. Lo ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, contatto telefonicamente da LaPresse, riferendo della telefonata ricevuta dal capo dello Stato che ha manifestato il suo cordoglio dopo il tragico crollo nella cittadina dell’agrigentino, in cui sono morte almeno 3 persone e altre sono rimaste disperse.

