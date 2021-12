Johannesburg (Sudafrica), 12 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è risultato positivo al covid-19 ed è in cura dopo aver avuto sintomi lievi della malattia. Ramaphosa ha iniziato a non sentirsi bene e un test ha confermato che aveva contratto l’infezione. Si è autoisolato a Città del Capo ed è monitorato dal servizio sanitario militare sudafricano. Ramaphosa a delegato tutte le responsabilità al vicepresidente David Mabuza per la prossima settimana. Il politico, 69 anni, ha completato il ciclo vaccinale. Nella nota diffusa per ufficializzare la sua positività non viene precisato se sia stato infettato dalla variante Omicron.

