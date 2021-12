Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Prima dose, seconda dose, terza dose, fine dose mai… Perché non si può parlare di una cura per il Covid? Perché il governo non ci mette la faccia dichiarando di essere pronto a indennizzare qualsiasi italiano dovesse avere problemi col vaccino? E poi dopo due anni non si può più parlare di emergenza. Bisogna ripristinane la pienezza dei diritti democratici. Lo stato di emergenza non si può prorogare”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, sul palco di ‘Atreju’ per le conclusioni della manifestazione.

