Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Riusciremo a contrastare la variante Omicron con la dose booster”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando alla nazione. “Stiamo affrontando un’emergenza nella nostra battaglia con la nuova variante, Omicron”, “dobbiamo rafforzare urgentemente il nostro muro di protezione (dei vaccini) per tutelare i nostri amici e i nostri cari”, ha aggiunto Johnson, due dosi di vaccino “semplicemente non sono sufficienti per fornire il livello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno”.

