Roma, 12 dic. (LaPresse) – Israele vara il divieto di viaggio per Regno Unito, Belgio e Danimarca. I tre stati saranno inseriti nella lista rossa, che al momento comprende 50 Paesi africani, nelle prossime 72 ore. Gli israeliani non potranno viaggiare nei 3 Stati a meno che non ottengano un permesso speciale. Al ritorno dovranno osservare una settimana di quarantena.

