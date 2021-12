Torino, 12 dic. (LaPresse) – L’Inter travolge 4-0 il Cagliari a San Siro nella gara valida per la 17/a giornata di Serie A e si porta in testa alla classifica salendo a 40 punti, a +1 sul Milan. Per i nerazzurri doppietta di Lautaro Martinez (che sbaglia anche un calcio di rigore sul finire del primo tempo) ed eurogol nella ripresa di Sanchez e Calhanoglu. La squadra di Inzaghi ottiene così la quinta vittoria di fila in campionato, mentre i sardi restano fermi a 10, sempre in zona retrocessione.

