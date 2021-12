Roma, 11 dic. (LaPresse) – “Ricordiamo oggi una grande amica, un’artista che esprimeva e comunicava la gioia di vivere. Questo era il suo piu grande talento”, queste le parole di don Walter Insero nel corso dell’omelia ai funerali di Lina Wertmuller nella Chiesa degli Artisti di Roma. “Ricordo che appena Papa Francesco fu eletto ci siamo visti e lei ne era affascinata – spiega – lo stimava molto perché arriva al cuore delle persone, è simpatico e comunica buonumore”. Il sacerdote parla poi degli occhiali bianchi che l’hanno sempre caratterrizzata. “Mi raccontava una volta che quando dovette accettare di mettere gli occhiali ne volle un paio che comunicassero allegria e che le facessero pensare a qualcosa di piacevole, alle vacanze”. Secondo don Walter la Wertmuller “aveva una naturale tendenza a camminare dal lato assolato della strada, parafrasando le parole di Louis Armstrong che lei amava molto”. Una donna che “nonostante il grande successo ed i premi internazionali era rimasta semplice e non badava ai riconoscimenti”. Per don Walter l’artista era “una donna del popolo e popolare che nelle sue opere ha raccontato la vita di persone oppresse, si è messa dalla parte degli umili quelli che il Papa chiama gli ‘scartati’ dalla nostra società”. Una persona che non hai mai “soffocato il bambino he c’era dentro di lei” e che diceva “non lasciare che sia la vita a giocare con te ma gioca tu con la vita” invitando tutti ad avere sempre “quella sana leggerezza”.

