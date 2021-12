Istanbul (Turchia), 11 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito i social media una delle principali minacce per la democrazia. “I social media, che sono stati descritti come un simbolo di libertà quando sono apparsi per la prima volta, si sono trasformati in una delle principali fonti di minaccia per la democrazia odierna”, ha detto Erdogan in un videomessaggio a una conferenza sulla comunicazione organizzata dal governo a Istanbul. “Cerchiamo di proteggere la nostra gente, in particolare i più vulnerabili della nostra società, dalle bugie e dalla disinformazione senza violare il diritto dei nostri cittadini a ricevere informazioni accurate e imparziali”, ha aggiunto il presidente turco.

