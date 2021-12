Mayfield (Kentucky, Usa), 11 dic. (LaPresse/AP) – Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che il tornado devastante che ha colpito il Paese ha toccato terra per 227 miglia, di cui oltre 200 nel suo stato, e che si temono morti in 10 contee. “Credo sarà il sistema di tornado più letale che abbia mai attraversato il Kentucky”, ha detto Beshear. Il tornado ha colpito in particolare una fabbrica di candele a Mayfield dove c’erano 110 persone. Il governatore ha affermato che si temono almeno 70 morti e che il bilancio potrebbe superare le 100 vittime. Funzionari locali hanno riferito che membri della guardia nazionale e operatori di emergenza provenienti da tutto lo Stato stanno raggiungendo Mayfield per aiutare nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

