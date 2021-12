Roma, 11 dic. (LaPresse) – Sono almeno 79 le vittime segnalate in 5 stati in Usa a causa dei tornado, secondo quanto riporta Cnn. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha parlato di 70 probabili vittime, con un bilancio atteso di oltre 100. Altre 3 sono state segnalate in Arkansas, 3 in Tennessee, due in Illinois, nel magazzino Amazon, e una in Missouri.

