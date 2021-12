Roma, 11 dic. (LaPresse) – “Questa mattina sono stato aggiornato sui devastanti tornado” che hanno colpito gli Usa, “perdere una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile”. Così su Twitter il presidente Usa Joe Biden. “Stiamo lavorando con i governatori per assicurare che abbiano quello di cui hanno bisogno mentre continua la ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni”, ha aggiunto il presidente.

