Roma, 11 dic. (LaPresse) – “L’elezione del presidente della Repubblica a mio giudizio è l’esercizio più bello e più difficile perché c’è una base elettorale di mille persone che non è la base elettorale dell’elezione diretta, quindi dipende anche dai giochi della politica. Spesso i candidati vengono fuori all’ultimo, per esempio nel 2006 Napolitano non era tra i favoriti. Una previsione? Per me sarà un presidente eletto a larga maggioranza”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sul palco della manifestazione di Fdi ‘Atreju’ per partecipare al dibattito ‘Analisi, necessità e prospettive di una riforma dello Stato in senso presidenziale’. “Spero che si vada da Fdi al M5S, dalla Lega al Pd, perché sul presidente della Repubblica più siamo meglio è per un fatto istituzionale di regole e un fatto politico”, aggiunge.

