Zagabria (Croazia), 11 dic. (LaPresse/AP) – La polizia croata ha riferito di aver trovato il corpo della bambina turca di 10 anni che è stata travolta da un fiume in piena al confine con la Slovenia, che la famiglia stava cercando di attraversare. Il corpo è stato trovato a circa 400 metri a valle dal punto in cui la bambina era scomparsa. La polizia croata venerdì ha trovato la madre aggrappata a un tronco d’albero nel fiume in stato di shock. Gli altri due figli avevano già raggiunto la parte slovena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata