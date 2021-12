Roma, 11 dic. (LaPresse) – Un sabato di ordinaria tensione in casa Cinquestelle. È bastata l’intervista ai microfoni de ‘L’Ospite’ (SkyTg24) di Mario Turco, uno dei nuovi cinque vicepresidenti del Movimento scelti da Giuseppe Conte, per far saltare i nervi ai parlamentari M5S. Soprattutto ai senatori, colleghi di Turco, che nella chat interna – visionata da LaPresse – hanno chiesto spiegazioni di alcune affermazioni, in particolare sul passaggio in cui afferma che i Cinquestelle sono “pronti alle elezioni politiche”, ricordando che è già stata varata e approvata dalla base la nuova Carta dei principi e dei valori. Primo Di Nicola, ad esempio, scrive: “Che vuol dire, che hanno ragione tutti quelli che ipotizzano che Conte in realtà sta lavorando per lo scioglimento anticipato della legislatura e le elezioni a primavera?”, domanda il vice presidente della commissione di vigilanza Rai. Aggiungendo: “È bene dircele queste cose, per evitare di dire bugie agli iscritti e ai cittadini. Cittadini ancora alle prese con le emergenze che ci hanno portato a votare Draghi a Palazzo Chigi”. E ancora, sempre rivolgendosi a Turco, prosegue: “Vorrei sapere, volendo andare alle elezioni anticipate per le quali si dichiara pronto: per favorire questo scenario che dobbiamo fare, votare Draghi presidente della Repubblica?”.

