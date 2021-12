Beirut (Libano), 11 dic. (LaPresse) – Un’enorme esplosione è avvenuta in un magazzino di armi nel campo profughi palestinese di Bourj el-Chemali, vicino a Tiro, nel sud del Libano, provocando vittime. Lo riporta il giornale libanese L’Orient Le Jour. Secondo i residenti, l’esplosione ha causato un enorme incendio che i pompieri stanno cercando di spegnere. Secondo l’agenzia Shehab News, vicina ad Hamas e che cita una fonte palestinese, l’esplosione è avvenuta in un magazzino di bombole di ossigeno. E’ stata aperta un’inchiesta per definire le cause. Molte ambulanze si sono dirette al campo. La Protezione civile ha riportato che una ventina di persone, morte o ferite, sono state trasferite dai servizi di emergenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata