Bologna, 11 dic. (LaPresse) – “Non si può comunicare il licenziamento con un Whatsapp”. Lo ha dichiarato Andrea Orlando, ministro del Lavoro, parlando di delocalizzazioni, a Gaggio Montano, in provincia di Bologna, e incontrando le lavoratrici e i lavoratori della Saga coffee. “Non crediamo sia giusto possa cascare un licenziamento come una tegola da un tetto sulla testa di uno che passa, questo non può avvenire”, aggiunge.

