Roma, 11 dic. (LaPresse) – “Ho incontrato per la prima volta” la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, “abbiamo ribadito che andiamo avanti per un rafforzato dialogo tra Italia e Germania”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della ministeriale G7 Esteri e Sviluppo in corso a Liverpool. “Stiamo costruendo un nuovo piano d’azione che negozieremo nei prossimi mesi in vista del summit tra Italia e Germania e il piano d’azione ci permetterà di costruire un dialogo rafforzato tra i nostri due Paesi”, ha aggiunto Di Maio.

