MIlano, 11 dic. (LaPresse) – C’è anche Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, al presidio no green pass in corso a Milano all’Arco della Pace. La sua presenza, spiega ai cronisti, è dovuto al desiderio di capire e confrontarsi con i contrari al vaccino. “È importante parlare e confrontarsi, sentire quali sono le difficoltà di molti rispetto alla comunicazione non facile sulla opportunità della vaccinazione”, le sue parole rilasciate ai giornalisti. Pregliasco ha raccontato di essere riuscito a confrontarsi con qualcuno, ma non con tutti. “Alcuni erano pesantemente contrari”, ha raccontato, mentre “altri hanno parlato” ma “non ho avuto confronti difficili, anzi”. Tra le accuse che gli sono state rivolte, quella che “neghiamo la realtà e che ci sia qualcosa dietro”. Per il virologo “sarà difficile convincerli ma parlare e confrontarsi è sempre importante”.

