Roma, 11 dic. (LaPresse) – “Oggi ho incontrato il segretario di Stato Usa Antony Blinken, per la settima volta quest’anno, e abbiamo ribadito che Italia e Stati Uniti vanno avanti nella lotta al terrorismo e non faremo sconti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine della ministeriale G7 Esteri e Sviluppo in corso a Liverpool. “L’importante iniziativa che abbiamo lanciato a giungo in Italia con la piattaforma globale anti-Daesh per l’Africa ci permetterà di lavorare ancor meglio nella lotta al terrorismo nel continente africano e quindi non solo in Medioriente, dove nel 2022 assumeremo la guida della missione anti Daesh Nato”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

