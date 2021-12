Torino, 11 dic. (LaPresse) – Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position nel Gp di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale di Formula1. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo in qualifica, anche grazie all’aiuto del compagno di squadra Sergio Perez, che gli ha concesso la scia, precedendo Lewis Hamilton (di oltre tre decimi) con la Mercedes e Lando Norris con la McLaren. Per Verstappen si tratta della decima pole in questa stagione. Quinta piazza per Carlos Sainz, settimo Charles Leclerc con l’altra Ferrari. Valtteri Bottas scatterà al sesto posto, Sergio Perez al quarto.

