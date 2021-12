Roma, 11 dic. (LaPresse) – La variante Omicron potrebbe causare tra i 25.000 e i 75.000 morti in Inghilterra nei prossimi cinque mesi se non verranno prese misure restrittive aggiuntive oltre al Piano B messo in atto dal governo di Boris Johnson. E’ quanto prevede un nuovo modello sviluppato dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine (Lshtm) che ha utilizzato dati sperimentali per esaminare come Omicron potrebbe trasmettersi nei prossimo mesi. Lo riporta Sky News. Nel migliore dei casi, la variante potrebbe portare a un picco di oltre 2.000 ricoveri ospedalieri giornalieri, con 175.000 ricoveri e 24.700 decessi tra il 1 ° dicembre 2021 e il 30 aprile 2022, suggerisce la proiezione. Nello scenario peggiore (alta fuga immunitaria e minore efficacia dei richiami), se non vengono adottate ulteriori misure di controllo, potrebbero esserci 492.000 ricoveri e 74.800 decessi.

