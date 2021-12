Milano, 11 dic. (LaPresse) – Sarebbe l’esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione la causa del crollo di una palazzina in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando. “C’è stato un disastro”, ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, in una videodiretta su Facebook, chiedendo aiuto a chiunque abbia autobotti, pale e ruspe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata