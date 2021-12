Milano, 11 dic. (LaPresse) – Sono 8 – secondo quanto appreso da LaPresse – al momento i dispersi nel crollo della palazzina in via Galilei a Ravanusa, nell’Agrigentino: tra queste anche una coppia appena sposata, con la neo sposa incinta, e tre bambini. Al momento sono impegnate 12-15 squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto l’edificio ed è stata già allertata la Protezione Civile.

