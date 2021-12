Palermo, 11 dic. (LaPresse) – Oltre alla palazzina, di 4 piani e che conterebbe 10 appartamenti, crollata in via Galilei a Ravanusa, nell’Agrigentino, a essere coinvolti dall’esplosione ci sarebbero anche 4 edifici che sarebbero stati danneggiati dall’onda d’urto del boato che ha completamente devastato la palazzina. Sarebbero decine gli sfollati che sono stati fatti uscire dagli edifici e allontanati anche per lasciar il campo libero ai soccorsi.

