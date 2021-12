Milano, 10 dic. (LaPresse) – “Rispetto alla sfida di portare il vaccino in ogni angolo del mondo credo si stia consumando una disuguaglianza inaccettabile”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla cerimonia di conferimento del premio Cidu per i diritti umani, a Roma. “C’è un impegno fortissimo del nostro Governo, ringrazio anche il ministro Di Maio. Il tema – ha aggiunto – è non solo donare dosi ma costruire modelli organizzativi e logistici per utilizzare a fondo” i Paesi più fragili.

