Milano, 10 dic. (LaPresse) – Come Italia “ci siamo impegnati, perché le donazioni” di vaccini ai Paesi più fragili “possano crescere. Non bisogna soltanto donare ma essere a fianco dei Paesi più fragili. L’Italia distribuisce 100 milioni di dosi: questa è condizione necessaria e non sufficiente. La nostra parte del mondo deve aiutare i Paesi più fragili, se necessario con forme inedite”, a organizzare la campagna vaccinale. Insieme al dono c’è bisogno di uno sforzo strutturale e logistico”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo alla cerimonia di conferimento del premio Cidu per i diritti umani, a Roma.

