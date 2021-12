Torino, 10 dic. (LaPresse) – Il Bundestag ha approvato un primo obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, medici e infermieri. Lo riporta lo Spiegel precisando che 571 parlamentari hanno votato per la legge presentata dalla coalizione a semaforo che compone il nuovo governo, 80 parlamentari hanno votato no, 38 si sono astenuti. Nel pomeriggio il Consiglio federale si pronuncerà in via definitiva in seduta straordinaria. In particolare, i dipendenti di strutture con persone vulnerabili come case di cura e cliniche dovranno presentare prove di vaccinazione o guarigione entro il 15 marzo 2022.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata