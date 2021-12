Washington (Usa), 10 dic. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aver parlato con il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz per congratularsi per la sua nomina. “Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui sulle sfide globali, compresi gli sforzi transatlantici per affrontare l’accumulo militare destabilizzante della Russia lungo il confine con l’Ucraina”, ha twittato Biden.

