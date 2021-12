New York (Usa), 10 dic. (LaPresse/AP) – A New York anche chi non è cittadino statunitense, ma risulta residente nella città da almeno 30 giorni o ha il permesso di lavorare negli Stati Uniti, potrà votare alle elezioni locali. Il consiglio comunale ha approvato a stragrande maggioranza una misura che darà accesso alle urne a 800.000 residenti, tra titolari di green card e i cosiddetti ‘dreamers’. Solo un intervento del sindaco Bill de Blasio potrebbe impedire che il provvedimento diventi legge. De Blasio ha dichiarato che non metterà il veto, anche se ha aggiunto che il diritto di voto dovrebbe essere una ricompensa per aver ottenuto la cittadinanza statunitense.

