Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Un nemico comune che mette a rischio il genere umano dovrebbe esortare a trovare le ragioni del dialogo e la collaborazione tra gli Stati. Anche in questo si conferma il ruolo trainante decisivo della cultura, della scienza, il ruolo decisivo nel fornire all’umanità prospettive di crescita e difesa. Anche in questo caso la centralità della cultura è affidata in larga misura alle università”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Enna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata