Roma, 10 dic. (LaPresse) – “Ho grandissimo rispetto per tutte le sigle sindacali, sia quelle che hanno partecipato allo sciopero, sia per quelle che non hanno partecipato. Alle 18 abbiamo fatto la rilevazione è ha partecipato il 6,21% del personale, sia tecnico che docente. È un numero importante, ma va assunto nella situazione che è”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a ‘Zapping’, su Rai Radio 1. “Le richieste del sindacato riguardano essenzialmente la convinzione che non è stato fatto abbastanza, ma dal 10 febbraio ad oggi questo governo ha investito 10 miliardi in scuola e infrastrutture, 2 miliardi per la riapertura in presenza, assunto 62mila insegnanti e altri 40mila sono a bando e saranno svolti entro gennaio – aggiunge -. Considero ingiusta la posizione, ma capisco che ognuno deve assumere la sua”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata